  • BIST 87.478
  • Altın 146,582
  • Dolar 3,6231
  • Euro 3,8483
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 8 °C

Kırıkkale’de Gerçeğini Aratmayan Tatbikat

» »
Kırıkkale’de Gerçeğini Aratmayan Tatbikat
Kırıkkale'de 28 Şubat Sivil Savunma günü nedeniyle Osmangazi Mahallesi Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinde AFAD, İtfaiye, UMKE ve 112 Acil Servis personelleri...

Kırıkkale'de 28 Şubat Sivil Savunma günü nedeniyle Osmangazi Mahallesi Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinde AFAD, İtfaiye, UMKE ve 112 Acil Servis personelleri tatbikat düzenlendi.

Programa Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, İl Jandarma Komutanı Alb. İsa Çakmak, Belediye Başkanvekili Mutlu Erol Bakır, AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, Protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, yangın ve kurtarma sahneleri tam not alırken AFAD ekiplerinin deprem anında müdahalesini canlandırılarak okul içerisindeki öğrencileri kurtardılar. Belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale, yangın esnasında tahliye gibi konularda öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitim verdiler. Okulda mahsur kalan bazı öğrencileri ise itfaiye ekiplerinin yangın merdiveni ile kurtarıldı.

112 Hızır acil ekiplerinin yaralılara müdahalesi gibi devam eden tatbikatta Belediye Başkanvekili Mutlu Erol Bakır, tatbikatı gerçekleştiren personele teşekkür ederek, "Sivil savunma ülkenin vazgeçilmez öğelerinden biridir. Savaşta, afetlerde, yangınlarda ve diğer arama-kurtarma faaliyetlerinde halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını taşıyan sivil savunmanın ülkemizde de önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır. Biz eğitim ve tatbikatlar yaparak insanları bu gibi durumlara hazırlamak için gayret sarf ediyoruz." dedi.

Programın sonunda araç ve gereçlerin bulunduğu sergi gezilerek bilgi verildi. Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz ve Belediye Başkanvekili Mutlu Erol Bakır öğrenci ve personellerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kırıkkale’de Gerçeğini Aratmayan Tatbikat

Kırıkkale’de Gerçeğini Aratmayan Tatbikat

Kırıkkale’de Gerçeğini Aratmayan Tatbikat

Kırıkkale’de Gerçeğini Aratmayan Tatbikat

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ak Parti’den Chp İlçe Başkanlığına Ziyaret28 Şubat 2017 Salı 17:58
  • 2017 Sodes Proje Başvuruları Başladı28 Şubat 2017 Salı 17:58
  • Okul Yönetimi Tarafından Oluşturulan Kütüphane Törenle Açıldı28 Şubat 2017 Salı 17:48
  • Saitabatlı Kadınlara Ödül28 Şubat 2017 Salı 17:43
  • Müsiad’dan Başkan Dişli’ye Ziyaret28 Şubat 2017 Salı 17:38
  • İnegöl Belediyesi Araç Parkurunu Güçlendiriyor28 Şubat 2017 Salı 17:38
  • Minik Ve Genç Sporcular Ünye’nin Gururu Oldular28 Şubat 2017 Salı 17:38
  • Peyzaj Mimarlarından Bozbey’e Teşekkür Plaketi28 Şubat 2017 Salı 17:33
  • Çorum’da Öğrencilere Kuru Üzüm Dağıtıldı28 Şubat 2017 Salı 17:23
  • Demiryolu Projesinin Örneği Kbü’ye Kuruldu28 Şubat 2017 Salı 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti