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Kırıkkale’de Hırsızlık Operasyonu: 5 Gözaltı

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Kırıkkale’de Hırsızlık Operasyonu: 5 Gözaltı
Kırıkkale'de sabaha karşı düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de sabaha karşı düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yuva Mahallesi'nde önceden belirlenen 8 adrese sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda M.B., S.Ç., B.M., E.G., B.M. gözaltına alındı. Operasyonda hırsızlık malı olduğu şüphesiyle 5 televizyon, 2 dizüstü bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 oyun konsolu, 1 fotoğraf makinesi, 1 ağaç testeresine el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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