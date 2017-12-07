Kırıkkale’de Hırsızlık Operasyonu: 5 Gözaltı

Kırıkkale'de sabaha karşı düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yuva Mahallesi'nde önceden belirlenen 8 adrese sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda M.B., S.Ç., B.M., E.G., B.M. gözaltına alındı. Operasyonda hırsızlık malı olduğu şüphesiyle 5 televizyon, 2 dizüstü bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 oyun konsolu, 1 fotoğraf makinesi, 1 ağaç testeresine el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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