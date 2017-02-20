Kırıkkale’de İşadamları İstihdam İçin Buluştu

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, şehrin işadamları ile "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında buluştu.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, şehrin işadamları ile "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında buluştu.

Çalışma hayatının taraflarıyla bir araya gelerek, ülkenin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarını ve teşviklerini anlatacaklarını belirten Vali Haktankaçmaz, "Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında yapılan toplantıda istihdam ile ilgili milli seferberlik başlatıldı. Bu program işverene yük getirmenin ötesinde o konuda destekleyecek, teşvik edecek uygulamaları yürürlüğe koydu. Bizim buradaki amacımız Kırıkkale ekonomisine yön veren ve temsil ettiğiniz kurumlar itibariyle, yaptığınız iş itibariyle Kırıkkale'nin ekonomisinde söz sahibi olanlarla ne yapabiliriz diye bir yol haritasını oluşturmak" dedi.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı ise istihdam seferberliğindeki bu projeye bütün güçleriyle destek vereceklerini söyledi.

Program kapsamında üzerilerine düşen bütün yükü çekmeye hazır olduklarına dikkat çeken Ahmet Varlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve duyarlı iş adamları sayesinde ülkenin kısa zamanda düze çıkacağını kaydetti.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı "Projeye bizde Ticaret ve Sanayi Odası olarak elimizden gelen desteği vermeye ve üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız. İnşallah bizde bu istihdam seferberliğine gücümüzün yettiğince katılacağız. Kendi firmam adına 2 işçi talebinde bulunacağım. Şuanda SGK'lı 25 işçim var. İş Kur'dan 1 Mart itibariyle başlaması adına 2 tane işçi istiyorum. Tüm esnaf ve iş adamı arkadaşlarıma örnek olsun. İnşallah bu sayı daha da artacak" dedi.

Programda konuşmaların ardından işadamlarına, yeni teşvik programları hakkında bilgilendirildi.