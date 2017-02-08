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Kırıkkale’de Karadeniz Rüzgarı

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Kırıkkale’de Karadeniz Rüzgarı
Ankara Rizeliler Derneği, Kırıkkale Karadenizliler Derneği ve Kırıkkale Belediyesinin sponsorluğunda düzenlenen Karadeniz Şöleni başladı.

Ankara Rizeliler Derneği, Kırıkkale Karadenizliler Derneği ve Kırıkkale Belediyesinin sponsorluğunda düzenlenen Karadeniz Şöleni başladı.

15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında start verilen etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Yöresel ürünlerinde sergilendiği etkinlikte vatandaşlar Karadeniz yöresinin damak tadını bulabilecekler. Vatandaşlara ayrıca şölende 2 ton hamsi ikramı yapılacak.

Ankara Rize Karadenizliler Derneği Başkanı İdris Kansızoğlu, Rize'yi tanıtmak için ülke genelinde etkinliklerin devam ettiğini belirterek, "İlkini Ankara Keçiören ilçesinde yaptık. Kırıkkale'de bulunan Karadenizliler derneğimizle ve Kırıkkale Belediyesiyle beraber şölenimiz başladı. Rize'mizi dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz. 22 tane metropol ilimiz var. Rize'mizin hamsisini mıhlamasını, çayını Kırıkkale'ye tanıtmaya geldik.'dedi.

Kırıkkale Karadenizliler Dernek Başkanı Sedat Kaygusuz'da, "Biz Karadenizliler Derneği olarak Kırıkkale'de 59 yıldır varız. Bir çok etkinliğimiz var. Değerli başkanlarımız sağ olsunlar bu kültürümüzü tanıtmak istediler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kırıkkale'de çok büyük şölen olacağının inancındayım. Katılımcılar hepinize çok teşekkür ediyorum'şeklinde konuştu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, "Ankara'daki Rize'deki derneğimizde ortaklaşa Kırıkkale'de bir etkinlik düzenledi. Hem Karadeniz kültürünü tanıtmak ama bunun yanında da başka yörelerden gelen misafirlerde var. Dört gün sürecek bir etkinlik. İnşallah Kırıkkalemiz bundan memnun kalır. Belediye olarak bu tür faaliyetler devam edecek" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İsa Çakmak, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, Bahşılı Belediye Başkanı İbrahim Uyar ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninden önce Vali Haktankaçmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı vatandaşlara kendi elleriyle balık ekmek ikramında bulundular.

Kırıkkale’de Karadeniz Rüzgarı

Kırıkkale’de Karadeniz Rüzgarı

Kırıkkale’de Karadeniz Rüzgarı

Kırıkkale’de Karadeniz Rüzgarı

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