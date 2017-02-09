  • BIST 88.830
  • Altın 145,894
  • Dolar 3,6822
  • Euro 3,9239
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 6 °C
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Kırıkkale’de Karadeniz rüzgarı

»
Kırıkkale’de Karadeniz rüzgarı
Kırıkkale'de 'Karadeniz Şöleni' başladı. 2 ton hamsi ikramının yapılacağı etkinlikte Vali Haktankaçmaz ve Başkan Saygılı vatandaşlara kendi elleriyle balık ekmek ikramında bulundular

Ankara Rizeliler Derneği, Kırıkkale Karadenizliler Derneği ve Kırıkkale Belediyesi'nin sponsorluğunda düzenlenen Karadeniz Şöleni başladı. 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda start verilen etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Yöresel ürünlerinde sergilendiği etkinlikte vatandaşlar Karadeniz yöresinin damak tadını bulabilirken, şölende 2 ton hamsi ikramı yapılacak.

Ankara Rize Karadenizliler Derneği Başkanı İdris Kansızoğlu, Rize’yi tanıtmak için ülke genelinde etkinliklerin devam ettiğini belirtti. Kırıkkale Karadenizliler Dernek Başkanı Sedat Kaygusuz da, "Biz Karadenizliler Derneği olarak Kırıkkale’de 59 yıldır varız. Bir çok etkinliğimiz var. Değerli başkanlarımız sağ olsunlar bu kültürümüzü tanıtmak istediler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kırıkkale’de çok büyük şölen olacağının inancındayım. Katılımcılar hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, "İnşallah Kırıkkale halkımız bu etkinlikten memnun kalır" diye konuştu.

Etkinliğe Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İsa Çakmak, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, Bahşılı Belediye Başkanı İbrahim Uyar ve vatandaşlar katıldı. 

Açılış töreninden önce Vali Haktankaçmaz ve Başkan Saygılı vatandaşlara kendi elleriyle balık ekmek ikramında bulundular.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

kirikkale3.jpgkirikkale1.jpgkirikkale2.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırıkkale Evleri hizmete açılıyor10 Şubat 2017 Cuma 06:00
  • Ünyelilere OSB için birlik çağrısı10 Şubat 2017 Cuma 04:47
  • Nüfus müdürlüklerinde yeni kimlik mesaisi09 Şubat 2017 Perşembe 18:21
  • 'Topal Osman Ağa' belgeseline tepki09 Şubat 2017 Perşembe 18:01
  • 34 yaşında kansere yenik düştü09 Şubat 2017 Perşembe 17:39
  • Karlar eriyince çalışmalar sürecek09 Şubat 2017 Perşembe 09:54
  • Özel İdare personeline Vali'den bilgilendirme09 Şubat 2017 Perşembe 08:42
  • Bin 436 kadın şiddet mağduru09 Şubat 2017 Perşembe 08:30
  • Belgesiz taşınan 'kaçak etler' imha edildi09 Şubat 2017 Perşembe 06:00
  • Pazarda 'hassas tartı' dönemi09 Şubat 2017 Perşembe 05:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti