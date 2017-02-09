Kırıkkale’de Karadeniz rüzgarı

Kırıkkale'de 'Karadeniz Şöleni' başladı. 2 ton hamsi ikramının yapılacağı etkinlikte Vali Haktankaçmaz ve Başkan Saygılı vatandaşlara kendi elleriyle balık ekmek ikramında bulundular

Ankara Rizeliler Derneği, Kırıkkale Karadenizliler Derneği ve Kırıkkale Belediyesi'nin sponsorluğunda düzenlenen Karadeniz Şöleni başladı. 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda start verilen etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Yöresel ürünlerinde sergilendiği etkinlikte vatandaşlar Karadeniz yöresinin damak tadını bulabilirken, şölende 2 ton hamsi ikramı yapılacak.

Ankara Rize Karadenizliler Derneği Başkanı İdris Kansızoğlu, Rize’yi tanıtmak için ülke genelinde etkinliklerin devam ettiğini belirtti. Kırıkkale Karadenizliler Dernek Başkanı Sedat Kaygusuz da, "Biz Karadenizliler Derneği olarak Kırıkkale’de 59 yıldır varız. Bir çok etkinliğimiz var. Değerli başkanlarımız sağ olsunlar bu kültürümüzü tanıtmak istediler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kırıkkale’de çok büyük şölen olacağının inancındayım. Katılımcılar hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, "İnşallah Kırıkkale halkımız bu etkinlikten memnun kalır" diye konuştu.

Etkinliğe Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İsa Çakmak, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, Bahşılı Belediye Başkanı İbrahim Uyar ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninden önce Vali Haktankaçmaz ve Başkan Saygılı vatandaşlara kendi elleriyle balık ekmek ikramında bulundular.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE