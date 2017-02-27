Kırıkkale'de kitap kurtları yarıştı

Kırıkkale Bilim ve Sanat Merkezi ve İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen Oryantiring (Yönbul) Yarışması'na katılan öğrenciler, hedef kutulardan kelime seçerek, edebî birer metin oluşturdular

Kırıkkale İl Halk Kütüphanesi ile Kırıkkale Bilim ve Sanat Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen Kitap Kurtları Kütüphanede-Oryantiring (Yönbul) Yarışması etkinliğinde, öğrencilerin kütüphaneyi tanımaları, kütüphanede araştırma yapmayı öğrenmeleri ve kütüphane kurallarını özümsemeleri hedeflendi. Bir doğa sporu olan Oryantiring (Yönbul) Yarışması'nda katılımcılar, her türlü arazide harita ve pusula yardımıyla denetim noktalarını bulmaya çalışıyor.

Kütüphane Katalog Başlıkları'na göre konumlar belirlenerek, raflara yerleştirilen hedef kutularında bulunan kelimelerden birer tane seçen öğrenciler, etkinliğin sonunda bu kelimeleri kullanarak edebî birer metin oluşturdular. Ortaya çıkan birbirinden güzel metinler, Kırıkkale Bilim ve Sanat Merkezi tarafından değerlendirildi ve dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller ve etkinliğe katılan tüm öğrencilere de katılım belgesi verildi. İl Halk Kütüphanesi Müdürü Zeliha Atay ve Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Mehmet Atalay, öğrencilerin bu etkinlikle kütüphaneyi yaşam alanı olarak kullanabildiklerini belirterek, etkinlikte görev alan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ettiler.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE