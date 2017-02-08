Kırıkkale'de muhteşem konser

Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen Türk Halk müziği ve halk dansları gösterisi Kültür Merkezinde gerçekleşti. Bakanlık ses sanatçılarının seslendirdikleri parçalar izleyiciden tam not alırken, Karadeniz halk oyunları katılımcıları adeta büyüledi.

Kırıkkale'de Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen Türk Halk müziği ve halk dansları gösterisi Kültür Merkezinde gerçekleşti. Program sonrasında konuşan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz birlik ve beraberlik mesajı verirken sergilenen oyunlar, seslendirilen türküler ruhumuzu canlandırdığı gibi mücadele azmimizi de güçlendirdiğini söyledi.

Vali Haktankaçmaz, “Terör saldırılarında acılarımız var, şehitlerimiz geliyor, gazilerimiz var. Bu akşam burada sergilenen danslar türküler bu milletin Türk Milletinin tarihinden bin yıllık süzülerek geliyor. Türkülerde, oyunlarda bu milletin acıları var. Kahramanlıkları, zaferleri, tarihi var” dedi.

MÜCADELE SÜRECEK

Terörün istediği şey bu milletin fertlerinin karamsarlığa, ümitsizliğe kapılması ve ruhunun öldürülmesi olduğunu vurgulayan Haktankaçmaz, "Bizler millet olarak ne zaman ki bu tür etkinliklerden uzak kalırız ne zamanki normal yaşantımızı terör saldırıları nedeni ile içimize kapanırız bu millet teröre o zaman yenilir, o zaman ölür. Biz teröre teslim olmayacağız. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada sergilenen oyunlar, bizler için seslendirdikleri türküler bizim ruhumuzu canlandıran mücadele azmimizi güçlendiren şeylerdir” diye konuştu.