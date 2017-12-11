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Kırıkkale'de Önal güven tazeledi

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Kırıkkale'de Önal güven tazeledi
CHP Kırıkkale İl Başkanlığı kongresine tek liste halinde giren mevcut Başkan Ahmet Önal, tüm delegelerin oyunu alarak, tekrar başkanlığa seçildi

CHP Kırıkkale İl Başkanlığı'nda kongre heyecanı yaşandı. Seçime tek aday olarak katılan mevcut İl Başkanı Ahmet Önal, güven tazeledi. İl Başkanı Önal, partililere birlik ve beraberlik mesajları verdi. CHP'li Önal, "Kongrelerimizi bütün ilçelerimizde coşkuyla yapmış bulunmaktayız. Son olarak il kongremizi de gerçekleştirdik. Artık kongrelerimizde salonlara sığmayana bir kitleye sahibiz" dedi.

'CHP, BAYRAKTIR, HALKTIR'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ise, Kırıkkale'nin gönüllü bir milletvekilliği olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Bu kutlu mücadele gençlerimiz ve kadınlarımız, mücadelemizin bayrağını alanlarda taşıyacaklardır. Sözün bittiği bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. Bu düzene 'dur' demek için olmamız gerekmektedir. İktidar olabilmemiz için herkesin cesur olması gerekiyor. Projeler üretmemiz gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi; bayraktır, halktır" diye konuştu.

Kongreye Genel Başkan Yardımcısı Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP Kırıkkale eski Milletvekili Halil Tiryaki, Odalar Birliği Başkanı Süleyman Köstekli, Eğitim Sen Kırıkkale Şube Başkanı Yüksel Şahin, Türkiye Emekliler Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Zekeriya Aytekin, CHP Merkez İlçe Başkanı Yücel Kızık, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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