Kırıkkale’de Silah Satıcılarına Suçüstü

Kırıkkale'de polis silah alışverişinde bulunan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kırıkkale'de polis silah alışverişinde bulunan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir AVM'de yaptıkları kontrollerde silah alışverişinde bulunan iki kişiyi suçüstü yakalayarak Adliye'ye sevk etti. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale dışından gelen M.K (23) ile H.K (29) aralarında iki adet tabanca ile 6 adet mermi ve yanlarında bulunan 8 Bin TL para ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından alışveriş yaparken suçüstü yakalanan zanlılar, emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.