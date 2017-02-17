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Kırıkkale’deki Fetö Operasyonu

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Kırıkkale’deki Fetö Operasyonu
Kırıkkale'de Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullandıkları iddiasıyla...

Kırıkkale'de Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5'i kadın 10 kişi adliyeye sevk edildi.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiası ile H.P, G.T, E.C, G.T, R.Ş, M.F.S, D.B, O.U, H.G ve D.Ü gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla adliyeye sevk edildi.

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