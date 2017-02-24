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Kırıkkale’den El Bab’daki Türk Askerine Anlamlı Destek

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Kırıkkale’den El Bab’daki Türk Askerine Anlamlı Destek
Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de yürütülen operasyonlarda DEAŞ'e karşı mücadele etmeye devam ederken Kırıkkale'li hanımlar El-Bab'da...

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de yürütülen operasyonlarda DEAŞ'e karşı mücadele etmeye devam ederken Kırıkkale'li hanımlar El-Bab'da kahramanca görev yapan Türk askerlerine evlerinde hazırladıkları pasta ve börekleri gönderdi.

Fırat Kalkanı Herakatının 184. gününde yürütülen operasyonlarla DAEŞ militanlarına göz açtırılmazken Kırıkkale'den Fırat Kalkanı Harekatında görev yapan kahraman Türk askerlerine çok anlamlı bir destek geldi. 184 gündür Suriye topraklarında DEAŞ'le mücadele eden kahraman askerlere Kırıkkale'li bayanlar evlerinde hazırladıkları pasta ve börekleri gönderdi. Daha önce de Diyarbakır Sur ve Hakkari'de görev yapan asker ve polislere evlerinde hazırladıkları pasta, börek ve ev yemeklerini gönderen hanımlar bu anlamlı hareketi bu kez Suriye'de Türkiye'nin güvenliği için görev yapan askerler için yaptı. Askerlerin bölgede ihtiyaçlarının devlet tarafından giderildiğini ancak evlerde hazırlanan yemeklerin askerlere büyük moral ve motivasyon vereceğine inandıklarını dile getiren hanımlar, kahraman güvenlik güçlerine bir nebze olsun evlerinin sıcaklığını hissettirmeyi amaçladıklarının ifade ettiler.

'Kilis'ten Bölge'ye gönderilecek'

Suriye'de görev yapan Türk askerlerinin ülkemizin güvenliği için mücadele ettiklerini ifade eden Şube Başkanı Mustafa Kaplan, "Kırıkkale halkı olarak o bölgede görev yapan askerlerimize destek olmak Türk halkının yanlarında olduğunu hissettirmek istedik. Devletimiz güvenlik güçlerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor biliyoruz ama hanımlarımızın evlerde hazırladıkları yemekler askerlerimize evlerinin sıcaklığını hissettirecektir. Buradan paketlediğimiz yiyecekler Kilis'e giderek askeri yetkililerimize teslim edilecek. Askeri yetkililerimiz hazırlanan ev yemeklerini El Bab'da görev yapan askerlerimize ulaştıracaklar." dedi.

Kırıkkale’den El Bab’daki Türk Askerine Anlamlı Destek

Kırıkkale’den El Bab’daki Türk Askerine Anlamlı Destek

Kırıkkale’den El Bab’daki Türk Askerine Anlamlı Destek

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