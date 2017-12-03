Kırıkkaleli şehitler anıldı

Güneydoğu bölgesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonrasında şehitlik mertebesine ulaşan P.Söz. Er Özgür Mutlu ve Piyade Er İsa Nazlım için, 1'nci ölüm yıl dönümlerinde anma programı düzenlendi

2 Aralık 2016 tarihinde Güven Dağı Üs Bölgesine PKK'lı teröristlerin saldırması ile çıkan çatışma sonucu şehitlik mertebesine ulaşan P.Söz. Er Özgür Mutlu ve30 Kasım 2016 tarihinde Şırnak İli Uludere İlçesi Kopki Tepe Üs Bölgesi'nde icra edilen mayın arama tarama faaliyetleri esnasında PKK terör örgütleri tarafından daha önceden döşenmiş mayının patlatılması sonucu şehitlik mertebesine ulaşan Şehit Piyade Er İsa Nazlım, şehit oluşunun 1'nci yıl dönümünde dualarla anıldı.

Düzenlenen programda, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Rıfat Öcal tarafından şehitler hakkında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra şehitler anısına Hatmi Şeriflerin ve Yasin-i Şeriflerin duaları yapılarak, okunan Kuran'ı Kerim ile şehitler kabri başında anıldı. Yemek programı sonrası açıklama yapan Kırıkkale Valisi Dr. İlker Haktankaçmaz, alınabilecek plaketlerin en güzelini bir şehit babasının elinden aldığını ifade etti. İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE