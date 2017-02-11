Kırıkkaleli Vatandaştan Uğur Dündar Ve Bekir Coşkun’a Suç Duyurusu

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir vatandaş, gazeteci-yazar Uğur Dündar ve Bekir Coşkun hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir vatandaş, gazeteci-yazar Uğur Dündar ve Bekir Coşkun hakkında suç duyurusunda bulundu.

Konuya ilişkin açıklama yapan 70 yaşındaki Yusuf Şener, bir televizyon programında gazeteci-yazar Uğur Dündar ile Bekir Coşkun'un Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ile 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için evet diyen vatandaşlar için aşağılayıcı sözler sarfederek küçümseyip, hakaret ettiklerini gördüm. Ben de yapılacak referandumda evet oyu kullanacağım için bu hakaretlerden rahatsız oldum. Vatanını ve milletini seven bir vatandaş olarak bu şahıslardan Türk milletini, cumhuriyetini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladıkları, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı gibi devletin üst kademesindeki yöneticilerine hakaret ettikleri gerekçesiyle şikayetçi oldum" dedi.