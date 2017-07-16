Kırıkkaleliler Demokrasi İçin Yürüdü

15 Temmuz'da darbe teşebbüsünün yıldönümü sebebiyle Kırıkkale'de demokrasi yürüyüşü düzenlendi.

15 Temmuz'da darbe teşebbüsünün yıldönümü sebebiyle Kırıkkale'de demokrasi yürüyüşü düzenlendi.

Binlerce Kırıkkaleli'nin katıldığı demokrasi yürüyüşünde vatandaşlar şehir merkezinden geçerek Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na geldiler. Yürüyüş boyunca Kırıkkaleliler ve yürüyüş kortejine katılan askeri tören mangası "şehitler ölmez" marşını söyledi. Tekbirler getirerek yürüyüşe eşlik eden vatandaşlar, 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan teröristlere karşılık bir ve beraber olduklarını gösterdi. Asker, polis, sporcular, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları demokrasiye sahip çıktıklarını göstermek amacıyla hep bir arada yürüdüler. Yürüyüşe Kırıkkale il protokolü üyeleri kol kola eşlik etti.