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Kırılan Sundurmadan Aşağıya Düşen Çocuk Yaralandı

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Kırılan Sundurmadan Aşağıya Düşen Çocuk Yaralandı
Konya'da çıktığı plastik sundurmanın kırılması sonucu yaklaşık 6 metreden aşağıya düşen Suriyeli çocuk yaralandı.

Konya'da çıktığı plastik sundurmanın kırılması sonucu yaklaşık 6 metreden aşağıya düşen Suriyeli çocuk yaralandı. Çocuğun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinin kapalı otopark girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla oyun oynayan 9 yaşındaki Abdurrahman Abud isimli Suriyeli çocuk, otopark girişinin üzerini kapatan plastik sundurmaya çıktı. Sundurmanın kırılması sonucu yaklaşık 6 metrelik yükseklikten düşen çocuk yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı çocuğa ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralı çocuk ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Suriyeli çocuğun annesi ise olay yerinde gözyaşlarını tutamadı. Olayı gören bir vatandaş ise "Üç çocuk oynuyordu kenarda. Bir tanesi üzerine çıkmış kırılınca pat yere düşme sesi geldi. Baktım ki çocuk düşmüş, hemen arkadaşlarla birlikte müdahale ettik. Ambulansı aradık ambulans geldi" dedi.

Çocuğun düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden çocuğun plastik sundurmanın üzerine çıktıktan hemen sonra kırılmasıyla aşağıya düştüğü görülüyor.

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