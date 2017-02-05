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Kırım Tatarları Ankara’da Toplandı

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Kırım Tatarları Ankara’da Toplandı
Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Ukrayna Kırım masası Ankara'da Kırım Tatar Teşkilatları Platformu toplantısı düzenlendiğini...

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Ukrayna Kırım masası Ankara'da Kırım Tatar Teşkilatları Platformu toplantısı düzenlendiğini bildirdi.

Kırım Tatar Teşkilatları Platformu bünyesinde bir araya gelen çeşitli Kırım Tatar diasporası örgütlerinin yöneticileri, üyeleri, önde gelen Kırım Tatar kanaat önderleri ve gazetecilerin katıldığı etkinlikte, Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da hazır bulundu.

Teşkilat yöneticilerinin Kırım'ın işgalden kurtarılması, farklı ülkelerdeki diaspora mensupları ve Kırım arasında işbirliği ve iletişimin arttırılması, işgale karşı verilen mücadelenin çeşitli cihetlerinin masaya yatırılması gibi konuları görüştüğü toplantıya, Kırımoğlu'nun konuşması damga vurdu.

"Biz Kırım'ı silah zoruyla değil, diplomasi ve yaptırımların baskısıyla kurtarmayı istiyoruz. Kampanyası döneminde Trump'ın deli saçması sözleri canımızı sıktı" diyen Kırımoğlu, öncelikle işgale karşı duruşun Kırım Tatarlarının itibarına yaptığı katkıya değindi. "İşgalden sonra Ukrayna ve dünyada Kırım Tatarlarına bakış bambaşka oldu. Tatarların itibarı çok yükseldi. Zira başka unsurlar da işgale karşı çıksa da, topyekün işgale bir millet olarak direnen tek topluluk Kırım Tatarları olarak öne çıktı. Bu fırsattan faydalanıp halkımız ve Ukrayna için uygun ve faydalı olacak kararların alınmasını sağlayacağız." diyerek sözlerine devam etti.

Kırım'daki gelişmelere dair doğru bilginin servis edilmesinin gerekliliğine dikkat çeken Kırımoğlu, Türkiye'nin son zamanlardaki tutumuna da değindi.

Kırımoğlu, ""Türkiye dünyadaki birçok ülkenin uyguladığı yaptırımlara katılmadı. Tersine, şimdi Türkiye-Rusya arasında "işbirliği" ve "dostluk" kelimeleri kullanılıyor. Ambargoya katılmayı bırakın, son zamanlarda iki ülke arasında ticaret hacmi artıyor. Şimdi dünyada bize soruyorlar, Türkiye size bu kadar yakın, en kalabalık diasporanız da orada, Türkiye niye böyle davranıyor diye. Biz elimizden geldiğince Türkiye'yi savunuyoruz. Ama bunlar çok tesirli, çok inandırıcı olmuyor. Diyorlar ki, akrabalık böyle olmaz" diye konuştu.

Kırımoğlu, Dışişleri ile ilgili diğer mercilerden yalanlama gelmesini sağladığı Kırım'a giden sahte heyet meselesini de hatırlattı. Bu gibi durumlara dair yalanlamalar gelse de, anaakım gazetelerde ciddi kınamalar ve reaksiyon olmadığı için, Ukrayna ve Rusya'daki yankının farklı olduğuna değinen Kırımoğlu, diasporanın anaakım medyada ses getirecek çıkışlar ve eylemler yapması gerektiğini söyledi.

Kırım Tatarları Ankara’da Toplandı

Kırım Tatarları Ankara’da Toplandı

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