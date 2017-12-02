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Kırkağaç Ak Parti’de Kılınç Dönemi

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Kırkağaç Ak Parti’de Kılınç Dönemi
7 yıldır AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı olarak görev yapan Ömer Öztürk'ün aday olmayacağını açıklamasının ardından yapılan Kırkağaç AK...

7 yıldır AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı olarak görev yapan Ömer Öztürk'ün aday olmayacağını açıklamasının ardından yapılan Kırkağaç AK Parti 6.Olağan Kongresine tek aday olarak giren Erdoğan Kılınç, tüm üyelerin oyunu alarak yeni ilçe başkanı oldu.

Kırkağaç Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan kongreye AK Parti Manisa Milletvekilleri Recai Berber, Uğur Aydemir, İzmir eski Milletvekili Ali Aşlık, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene ve partililer katıldı.

Manisa İl Başkan Yardımcısı Selman Alkış'ın divan başkanı seçilmesinin ardından kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Eski İlçe Başkanı Ömer Öztürk'ün veda konuşmasının ardından, sırasıyla Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, İzmir eski Milletvekili Ali Aşlık ve AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber sırasıyla birer konuşma yaptı.

Daha sonra oy verme işlemine geçildi. 225 delegenin oyunu alan Erdoğan Kılınç, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı oldu.

Erdoğan Kılınç'ın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: "Ahmet Boyun, Etem Berber, Gamze Köse, İbrahim Özgür, İsmail Ayaz, Mehmet Akman, Mehmet Cingal, Mehmet Kırca, Mehmet Tekşener, Mustafa Sevgen, Osman Bildir, Serpil Özmen, Sümeyra Gedik ve Taner Altındağ."

Berber ve beraberindekiler, Kılınç ve yönetim kurulu üyelerini tek tek tebrik etti. Sahneye davet edilen Kılınç ve yönetim kurulu üyeleri toplu halde poz verdi.

AK Parti İlçe Başkanı seçilen Erdoğan Kılınç, "Partimizin olağan kongresinde delegelerin tamamının oyunu alarak şahsıma ve yönetim kuruluma gösterilen teveccühe layık olmaya çalışacağız. Ben de Reisimiz, Cumhurbaşkanımızın, dava arkadaşı, yol arkadaşı olmaktan son derece gururluyum. Bu vazifeyi üstlenmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu dava uğruna 2019 yılı hedeflerine ulaşmada en üstün gayreti göstereceğim. Bana bu görevi layık gören tüm delegelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

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