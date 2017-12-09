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Kırkağaç Ve Soma Vahşi Depolamadan Kurtuluyor

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Kırkağaç Ve Soma Vahşi Depolamadan Kurtuluyor
Manisa Büyükşehir Belediyesinin en büyük çevreci yatırımı olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisine çöplerin aktarımı için...

Manisa Büyükşehir Belediyesinin en büyük çevreci yatırımı olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisine çöplerin aktarımı için ilçelere yapılacak olan katı atık transfer istasyonlarının kurulumları Kırkağaç ilçesiyle devam ediyor. Tamamlanan istasyon ile birlikte Kırkağaç'ın yanı sıra Soma da vahşi depolamadan kurtulmuş olacak. Öte yandan Akhisar ilçesinde de tek şerit olan ve 6 mahalleyi birbirine bağlayan yolda genişletme çalışmaları sürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin hem çevreci, hem de en büyük yatırımlarından biri olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ile Manisa merkez ve ilçelerini vahşi depolamadan kurtaracak projede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile ilçeleri de kapsayan projede, ilçelere yapılacak katı atık transfer istasyonlarının kurulum çalışmaları sürüyor. Transfer istasyonlarının tamamlanmasıyla birlikte ilçelerde vahşi depolama sona ererek çevre kirliliğinin önüne geçilecek. Kırkağaç'ta da proje kapsamında yer alan katı atık transfer istasyonunun yapım çalışması başladı. En kısa sürede tamamlanması planlanan transfer istasyonu, Kırkağaç'ın yanında Soma'ya da hizmet vererek, ilçelerdeki çevre kirliliğinin ve vahşi depolamanın önüne geçilecek.

Akhisar'da yol çalışmaları devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yılların sorunlarına el atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Akhisar ilçesinde 1968 yılında tek şerit olarak yapılan ve Selçikli, Yaykın, Zeytinlibağ, Dolmadeğirmen, Çanakçı ve Aşağıdolma mahallelerini bağlayan yolda, genişletme çalışmaları başladı. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen düzenlemeleri, Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri de inceledi. Selçikli Mahalle Muhtarı Abdülkadir Kesen ile birlikte ekiplere kolaylıklar dileyen Ensivri, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla, Akhisar için en iyi hizmetleri yapmanın çaba ve gayreti içerisindeyiz" dedi.

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