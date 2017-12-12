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Kırkağaç’ın 5 Mahallesinde Altyapı Çalışması

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Kırkağaç’ın 5 Mahallesinde Altyapı Çalışması
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 7 milyon TL yatırım ile Kırkağaç'ın 5 mahallesinde yürüttüğü altyapı çalışmalarında...

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 7 milyon TL yatırım ile Kırkağaç'ın 5 mahallesinde yürüttüğü altyapı çalışmalarında sona yaklaştı. Öte yandan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Akhisar'da 154 Mahalle Projesi'nin başladığı Eroğlu Mahallesi'ni ziyaret ederek mahallede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin altyapılarına neşter vurmaya devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 154 Mahalle Projesi kapsamında Kırkağaç'ın mahalleleri birer birer sağlıklı altyapılara kavuşuyor. MASKİ ekipleri, Gebeler ve Hamitli mahallelerinde içme suyu ve kanalizasyon hatlarındaki çalışmalarını noktaladı. Yepyeni bir kanalizasyon hattına kavuşan Bostancı Mahallesi'nde içme suyu hattındaki çalışmalar yarılandı. Çaltıcak Mahallesi'nde kanalizasyon altyapısında yürütülen çalışmalar devam ederken Söğütalan Mahallesi'nde de çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak. Mahallelere ayrıca, 7 adet foseptik inşa edilecek olunmasının yanı sıra Bostancı'ya sıfırdan içme suyu deposu kazandırılacak. MASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmasına imza attığı mahallelerin üstyapılarını da yepyeni bir görünüme kavuşturuyor. Bu kapsamda, altyapı çalışmalarında sona yaklaşılan Kırkağaç'ın 5 mahallesinde üstyapı çalışmaları Gebeler Mahallesi ile başladı. Yapılacak yatırım ile mahallelere toplamda 86 bin metrekare kilit parke taş döşenecek. MASKİ Genel Müdürlüğü, 101 Mahalle Projesi kapsamında; Bademli, Fırdanlar, Çobanlar, Gökçukur, Kocaiskan ve Kuyucak mahallelerini de sağlıklı altyapılarla tanıştırdı. 6 mahalleye toplamda 27 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşendi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, 154 Mahalle Projesi kapsamında çalışma yürütülen ilçeleri ziyaret ederek çalışmaları yakından takip etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Genel Müdür Yardımcısı Aslay, Akhisar'a bağlı Eroğlu Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında Aslay'a, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan, Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, MASKİ Şefi Murat İpek ile Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, Eroğlu Muhtarı Muslihittin Kılınç ve Sünnetçiler Muhtarı Ceyhun Kılınç eşlik etti. Aslay, beraberindekiler ile birlikte mahallede yürütülen 2 buçuk kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarında incelemelerde bulundu. Kanalizasyon işinin noktalanmasının ardından mahallede 2 buçuk kilometre uzunluğunda da içme suyu hattı inşa edilerek, 10 bin metrekarelik kilit parke çalışması gerçekleştirilecek.

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