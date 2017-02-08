Kırkağaç’ta 20 Yıllık İçme Suyu Tesisi Yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kırkağaç merkezin içme suyu ihtiyacını karşılayan 20 yıllık...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kırkağaç merkezin içme suyu ihtiyacını karşılayan 20 yıllık tesiste revizyon çalışmalarına başladı.

Vatandaşlara ulaşan suyun kesintisiz sistemler üzerinden aktarılması için çalışan MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç merkez içme suyu tesisini revize ediyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında tesiste ilk etapta motopomplardan biri değiştirildi. 230 ton kapasiteye sahip motor günümüz şartlarına uygun hale getirilerek, vatandaşların kullanımına sunuldu. Daha az enerji sarf ederek daha fazla verim alınmasına olanak veren yeni motor sayesinde enerji verimliliği de artırılmış oldu. Tesiste 20 yıl önce montajı yapılmış diğer motorların yanı sıra, elektrik panoları da yenilenecek. Elektrikten tasarruf edilmesine olanak veren modern sistemler kurmak için çalışan MASKİ ekiplerinin revize işlemleri tüm ilçelerde yapılarak vatandaşların daha sağlıklı, modern ve kesintisiz içme suyu kullanması sağlanacak.