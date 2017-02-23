Kırkağaç’ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelembe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akhisar yönünden Balıkesir istikametine giden olan Fikret K. idaresinde ki 16 RG 787 plakalı otomobil yine aynı yönde seyir halinde olan Burak E.'nin kullandığı 54 B 9728 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Fikret K. ile araçta bulunan Sümeyye K., Sinem K. ve Sıla K. ağır yaralandı. Araçta sıkışan dört yaralıyı Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekipleri uzun uğraşlar sonucu ancak çıkarabildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Akhisar Kirazoğlu ve Balıkesir Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.