  • BIST 88.531
  • Altın 142,490
  • Dolar 3,5821
  • Euro 3,7815
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 8 °C

Kırkağaç’ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

» »
Kırkağaç’ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelembe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akhisar yönünden Balıkesir istikametine giden olan Fikret K. idaresinde ki 16 RG 787 plakalı otomobil yine aynı yönde seyir halinde olan Burak E.'nin kullandığı 54 B 9728 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Fikret K. ile araçta bulunan Sümeyye K., Sinem K. ve Sıla K. ağır yaralandı. Araçta sıkışan dört yaralıyı Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekipleri uzun uğraşlar sonucu ancak çıkarabildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Akhisar Kirazoğlu ve Balıkesir Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırkağaç’ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırkağaç’ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir Belediyesi, Mersin İdmanyurdu’nun Renklerini Mahallelere Nakşediyor23 Şubat 2017 Perşembe 09:24
  • Bitlisli Ressamdan Şehitlere Vefa23 Şubat 2017 Perşembe 09:24
  • Ay Yıldız Park’ta Sona Doğru23 Şubat 2017 Perşembe 09:24
  • Yazar Metin Savaş, Okurları İle Buluştu23 Şubat 2017 Perşembe 09:23
  • "Tuhaf Bir Pazar Günü" Maltepe’de Sahnelendi23 Şubat 2017 Perşembe 09:23
  • Soma’da Yeni Devlet Hastanesi Hizmete Başladı23 Şubat 2017 Perşembe 09:23
  • El Sanatkarlarından Referanduma Özel Tasarımlar23 Şubat 2017 Perşembe 09:23
  • Şehitlerin İsmi Sokaklarda Yaşıyor23 Şubat 2017 Perşembe 09:18
  • Milletvekili Kırcı, Çürümeye Terk Edilen Kültür Merkezi Sorununu Çözdü23 Şubat 2017 Perşembe 09:18
  • Erzincan İl Jandarma Komutanlığından Terör Ve Kaçakçılık Operasyonu23 Şubat 2017 Perşembe 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti