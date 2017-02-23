Kırkağaç’taki Çalışmaları Kaymakam Yılmaz’a Anlattılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, görevine yeni başlayan Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz'ı makamında...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, görevine yeni başlayan Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Kırkağaç Kaymakamlığı görevine yeni başlayan Cengizhan Yılmaz'ı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy makamında ziyaret etti. Ziyarete Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman ve MABEM yetkilileri de katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini belirten Başkan Aksoy, ilçede Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da kısa bilgiler verdiklerini aktardı. Aksoy ve beraberindekiler daha sonra İlçe Milli Eğitim müdürü Adem Yalçınkaya ve Halk Eğitim Müdürü Selami Usgelen'i ziyaret etti.