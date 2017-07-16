  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 27 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 24 °C

Kırklareli Demokrasi Nöbetinde

» »
Kırklareli Demokrasi Nöbetinde
Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaş demokrasi nöbetine katıldı.

Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaş demokrasi nöbetine katıldı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanında toplanarak, kent merkezinde yürüyerek tekrar aynı yere gelen vatandaşlar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde aynı coşkuyla demokrasi nöbeti tutmaya başladı. Ellerinde bayraklarla meydanı dolduran binlerce kişi 15 Temmuz zaferini coşkuyla kutladı.

Meydanda toplanan vatandaşlara hitabeden Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, "15 Temmuz öncesinden çok daha güçlü bir Türkiye, tüm kurumlarıyla dimdik ayaktadır. Türkiye'mizin kutlu yürüyüşü hız kesmeden devam etmektedir. Allah'ın izniyle bu kutlu yürüyüş ebediyyen devam edecektir" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinliklerine Vali Orhan Çiftçi'nin yanı sıra Kırklareli protokolü, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilciler, şehit yakınları, gaziler ile binlerce vatandaş katıldı.

Kırklareli Demokrasi Nöbetinde

Kırklareli Demokrasi Nöbetinde

Kırklareli Demokrasi Nöbetinde

Kırklareli Demokrasi Nöbetinde

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 15 Temmuz Şehidinin Annesi Fetö’ye Zincir Salladı16 Temmuz 2017 Pazar 01:03
  • Dörtyol’da "15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü"16 Temmuz 2017 Pazar 00:58
  • Gaziantep’te Kamuflajlı Küçük Ömer Halis’e Yoğun İlgi16 Temmuz 2017 Pazar 00:53
  • Çamlıca Camii Ve Eyüp Sultan Camii Sela Okunurken Havadan Görüntülendi16 Temmuz 2017 Pazar 00:53
  • 15 Temmuz’un Yıl Dönümünde Tüm Camilerde Salalar Okundu16 Temmuz 2017 Pazar 00:48
  • Sakarya’da ‘Demokrasi Nöbeti’16 Temmuz 2017 Pazar 00:48
  • Kırklareli Demokrasi Nöbetinde16 Temmuz 2017 Pazar 00:43
  • Sinop’ta 15 Temmuz Yürüyüşü16 Temmuz 2017 Pazar 00:38
  • Vatandaşlara 15 Temmuz’da Karpuz İkramı16 Temmuz 2017 Pazar 00:33
  • İha, Bilecik’te 15 Temmuz Sergisi Açtı16 Temmuz 2017 Pazar 00:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti