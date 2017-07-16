Kırklareli Demokrasi Nöbetinde

Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaş demokrasi nöbetine katıldı.

Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaş demokrasi nöbetine katıldı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanında toplanarak, kent merkezinde yürüyerek tekrar aynı yere gelen vatandaşlar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde aynı coşkuyla demokrasi nöbeti tutmaya başladı. Ellerinde bayraklarla meydanı dolduran binlerce kişi 15 Temmuz zaferini coşkuyla kutladı.

Meydanda toplanan vatandaşlara hitabeden Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, "15 Temmuz öncesinden çok daha güçlü bir Türkiye, tüm kurumlarıyla dimdik ayaktadır. Türkiye'mizin kutlu yürüyüşü hız kesmeden devam etmektedir. Allah'ın izniyle bu kutlu yürüyüş ebediyyen devam edecektir" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinliklerine Vali Orhan Çiftçi'nin yanı sıra Kırklareli protokolü, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilciler, şehit yakınları, gaziler ile binlerce vatandaş katıldı.