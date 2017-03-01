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Kırklareli Üniversitesi’nde “Değişim” Konulu Fotoğraf Sergisi

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Kırklareli Üniversitesi’nde “Değişim” Konulu Fotoğraf Sergisi
Kırklareli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Fotoğrafçılık Kulübü üyeleri tarafından, "Değişim"...

Kırklareli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Fotoğrafçılık Kulübü üyeleri tarafından, "Değişim" başlıklı bir fotoğraf sergisi açıldı.

Açılan sergide, teması insan, sokak, mimari, tarihi eser, gökyüzü ve ışık olan fotoğraflar, üniversite öğrenci ve personeli tarafından büyük beğeni topladı.

Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Sercan Yeşilköy, Kırklareli Üniversitesi öğrencilerinin fotoğrafçılık sanatına ilgi duyması, sosyalleşmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak durarak üretici bireyler olarak yetişmesi amacıyla böyle bir etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Fotoğrafçılığın para sanatı olmadığını belirten Yeşilköy, "Fotoğrafçılık Kulübü olarak 6 farklı fotoğrafçılık dalında 60 öğrenciye eğitim vermekteyiz. "Değişim" başlıklı sergimizde bu öğrencilerimizin 36 ayrı çalışmasını, sanatseverlerin beğenisine sunduk. Sergimiz 5 gün boyunca açık kalacak. Sergimize gösterilen ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi

Kırklareli Üniversitesi’nde “Değişim” Konulu Fotoğraf Sergisi

Kırklareli Üniversitesi’nde “Değişim” Konulu Fotoğraf Sergisi

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