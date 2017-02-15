Kırklareli’de Sevgililer Günü Etkinlikleri

Kırklareli Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir program düzenledi.

Kırklareli Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir program düzenledi. Program kapsamında ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç konser verdi.

İlk olarak İstasyon Caddesi üzerinde düzenlenen açık hava etkinliğinde, kırmızı halı kaplı ve taklar ile süslenmiş "Sevgi Yolu" Kırklarelililerden büyük ilgi gördü. Kırmızı kalpli uçan balonların altında caddeye giren vatandaşlar, Kırklareli Belediyesi'nce hazırlanan sürpriz sevgililer günü hatırası bank düzenlemesi ile fotoğraf çektirmeyi de unutmadılar.

Etkinlik süresince gitar, keman ve yan flütten oluşan müzik grubunun seslendirdiği parçalara kimi vatandaşlar dans ederek keyifle eşlik ederken, "Resmini Çiz; Bana Sevgini Anlat" adıyla hazırlanan resim standı köşesinde ise duygu ve düşüncelerini çizgi ile resim kağıtlarına aktardılar. Kırklareli Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Gider ve Fettah Aygün de katılım gösterenlere çeşitli çiçekler ve günün hatırası koza süsleri armağan ederek, vatandaşların sevgililer gününü kutladılar.

Feridun Düzağaç konseri

Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Feridun Düzağaç, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda konser verdi. Dondurucu soğuğa rağmen vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterdi. Konserin bir bölümünde ise genç bir vatandaş, kız arkadaşına sahneden evlilik teklifinde bulunarak geceye neşeli bir katkıda bulundu.

Konserin finalinde Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Düzağaç'a çiçek ve plaket takdim etti, sevgi, başarı dolu bir sanat hayatı ve ömür diledi.

Feridun Düzağaç'ın hayatında mutsuz bir insan olduğu ifadesine de mizahi bir üslupla karşılık veren Kesimoğlu, "Mutluluk bulaşıcıdır. Bakın orada yazıyor; "Mutlu İnsanlar Kenti Kırklareli".Buradan mutlu bir biçimde ayrılacak" dedi.

Kırklareli'nde Belediye Başkanı olmaktan ve bu kentin güzel insanlarına hizmet etmekten dolayı ayrıcalıklı hissettiğini ve bundan onur duyduğunu paylaşan Kesimoğlu, "Hepinizin sevgililer günü kutlu olsun. Her gününüz sevgiyle dolu olsun. Ben sizleri çok seviyorum, ama ben sizlere sevdalı değilim. Çünkü ben sizlere kara sevdalıyım" dedi.