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Kırklareli’nde 163 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

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Kırklareli’nde 163 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pehlivanköy'de bir evde yaptıkları aramada 163 litre kaçak içki ele geçirdi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pehlivanköy'de bir evde yaptıkları aramada 163 litre kaçak içki ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde R.G.K. isimli şahsın yurt dışından temin ettiği kaçak içkileri piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Adli makamlardan alınan izin doğrultusunda R.G.K. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada 163 litre kaçak içki ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere ekipler tarafından el konuldu. Şüpheli R.G.K. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

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