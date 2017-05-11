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Kırklareli’nde Asayiş Denetimleri

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Kırklareli’nde Asayiş Denetimleri
Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından tüm okullar ve çevresinde polis ekipleri tarafından güvenlik uygulaması yapıldı.

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından tüm okullar ve çevresinde polis ekipleri tarafından güvenlik uygulaması yapıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlükleri ekiplerinin katıldığı uygulamada, okul önleri, çevresindeki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün ürünü satılan işletmeler, internet salonları gibi işyerleri denetlendi. Polis ekipleri ayrıca, şüpheli gördükleri kişilerin de kimlik sorgusunu yaptı.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, okulların güvenliği ve öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Kırklareli’nde Asayiş Denetimleri

Kırklareli’nde Asayiş Denetimleri

Kırklareli’nde Asayiş Denetimleri

Kırklareli’nde Asayiş Denetimleri

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