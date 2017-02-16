  • BIST 88.129
  • Altın 146,175
  • Dolar 3,6743
  • Euro 3,9061
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 0 °C

Kırklareli’nde Geri Dönüşüm Başlıyor

» »
Kırklareli’nde Geri Dönüşüm Başlıyor
Kırklareli Belediyesi, Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğü "Geri Dönüşüm Projesi" kapsamında "Sağlıklı ve Temiz Bir Çevre İçin Atma Geri Dönüştür"...

Kırklareli Belediyesi, Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğü "Geri Dönüşüm Projesi" kapsamında "Sağlıklı ve Temiz Bir Çevre İçin Atma Geri Dönüştür" sloganı ile yeni bir projeye başlıyor.

Kırklareli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kent sınırları içerisinde biriken kağıt, plastik, cam ve kullanılmış evsel atık yağlarının kaynağında ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılması konusunda protokol imzaladı. Proje ile birlikte plastik, cam, kağıt ve kullanılmış evsel atık yağların ev ve iş yerlerinden toplanıp ekonomiye katkıda bulunması ve doğanın korunması amaçlanıyor.

Protokol, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Cam Kırığı Firması Genel Koordinatörü Serkan Şenay, ÇEVKO Genel Müdürü Yaşar Nadir Atilla, ÇEVKO Atık Yönetim Müdürü Eyüp Yılmaz, ÇEVKO Atık Yönetim Uzmanı İsmail Uzunosmanoğlu, ALBİYOBİR Derneği Kırklareli Sorumlusu Ömer Keleş, ERKA Hurdacılık Şirket Sahibi Kadir Erdoğan arasında imzalandı.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya ve sağlıklı bir çevre bırakmak istediklerini belirten Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Yaşadığımız çevre her geçen gün kirlenirken, biz doğa dostu projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Geri dönüştürülebilir atıkların çöpe karışmadan ekonomiye kazandırılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla bu protokolü imzaladık. Halkımızın da destekleriyle hem doğayı korumak hem de ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Ayrıca, proje kapsamında Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. 100 adet cam kumbarasını Kırklareli Belediyesine verecek.

Kırklareli’nde Geri Dönüşüm Başlıyor

Kırklareli’nde Geri Dönüşüm Başlıyor

Kırklareli’nde Geri Dönüşüm Başlıyor

Kırklareli’nde Geri Dönüşüm Başlıyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yüreğirli Engellilerin Avusturya Gezisi16 Şubat 2017 Perşembe 13:33
  • Kumru’ya Dev Yatırım16 Şubat 2017 Perşembe 13:33
  • Tarhan: “Sel Felaketinin Nedeni Geçmişte Yapılan Hatalar”16 Şubat 2017 Perşembe 13:33
  • Dev Konut Projesinin İhalesi 22 Şubat’ta16 Şubat 2017 Perşembe 13:30
  • Yunusemre’de İbadethaneler Temizleniyor16 Şubat 2017 Perşembe 13:30
  • Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Toplantısı16 Şubat 2017 Perşembe 13:30
  • Ak Partili Şahin, “ Farklılıklarımızı Zenginleştiren Bir Milletiz”16 Şubat 2017 Perşembe 13:30
  • Hakkari’de Kar Temizleme Çalışması16 Şubat 2017 Perşembe 13:30
  • Ak Kadınlar Referandum Çalışmalarını Hızlandırdı16 Şubat 2017 Perşembe 13:30
  • Dağeteği Mahallesinde Yol Çalışmaları16 Şubat 2017 Perşembe 13:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti