Kırklareli’nde Geri Dönüşüm Başlıyor

Kırklareli Belediyesi, Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğü "Geri Dönüşüm Projesi" kapsamında "Sağlıklı ve Temiz Bir Çevre İçin Atma Geri Dönüştür"...

Kırklareli Belediyesi, Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğü "Geri Dönüşüm Projesi" kapsamında "Sağlıklı ve Temiz Bir Çevre İçin Atma Geri Dönüştür" sloganı ile yeni bir projeye başlıyor.

Kırklareli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kent sınırları içerisinde biriken kağıt, plastik, cam ve kullanılmış evsel atık yağlarının kaynağında ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılması konusunda protokol imzaladı. Proje ile birlikte plastik, cam, kağıt ve kullanılmış evsel atık yağların ev ve iş yerlerinden toplanıp ekonomiye katkıda bulunması ve doğanın korunması amaçlanıyor.

Protokol, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Cam Kırığı Firması Genel Koordinatörü Serkan Şenay, ÇEVKO Genel Müdürü Yaşar Nadir Atilla, ÇEVKO Atık Yönetim Müdürü Eyüp Yılmaz, ÇEVKO Atık Yönetim Uzmanı İsmail Uzunosmanoğlu, ALBİYOBİR Derneği Kırklareli Sorumlusu Ömer Keleş, ERKA Hurdacılık Şirket Sahibi Kadir Erdoğan arasında imzalandı.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya ve sağlıklı bir çevre bırakmak istediklerini belirten Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Yaşadığımız çevre her geçen gün kirlenirken, biz doğa dostu projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Geri dönüştürülebilir atıkların çöpe karışmadan ekonomiye kazandırılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla bu protokolü imzaladık. Halkımızın da destekleriyle hem doğayı korumak hem de ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Ayrıca, proje kapsamında Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. 100 adet cam kumbarasını Kırklareli Belediyesine verecek.