Kırkpınar Ağalığına Rekor Bedel: 1 Milyon 522 Bin Tl

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde temsili koç satışı ile ağalık ihalesi yapıldı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde temsili koç satışı ile ağalık ihalesi yapıldı. 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası 1 milyon 522 bin TL rekor bedelle iş adamı Ahmet Çetin oldu.

16 Kasım 2010 tarihinde UNESCO Dünya Somut Olmayan Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmeye hak kazanan, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın ağası da belirlendi.

Kırkpınar ağalığına rekor bedel

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ihaleyi 400 bin TL ile açtı. 8 adayın yarıştığı ihalede 657'inci Kırkpınar Ağası İş Adamı Ahmet Çetin 1 milyon 522 bin TL rekor bedelle koçun sahibi oldu.

Öte yandan, ihaleye katılan iş adamlarından Abdullah Türköz 100 bin TL, iş adamı Hamdi Sarıcan da 50 bin TL Kırkpınar'a bağış yaptı. Geçtiğimiz yıl ağalık, 400 bin TL nakit ve 100 bin TL şehit aileleri derneğine bağışla Seyfettin Selim'e gitmişti.