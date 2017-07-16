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Kırkpınar Ağası Şahin’in 24 Yıllık Bayrak Geleneği Devam Ediyor

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Kırkpınar Ağası Şahin’in 24 Yıllık Bayrak Geleneği Devam Ediyor
1995-1998 yılları arasında Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağalık yapmış olan Hüseyin Şahin'in kardeşi Osman Şahin, ağabeyinin 24 yıllık ağalık...

1995-1998 yılları arasında Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağalık yapmış olan Hüseyin Şahin'in kardeşi Osman Şahin, ağabeyinin 24 yıllık ağalık geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4 yıl ağalık yapmış olan Hüseyin Şahin'in kardeşi Osman Şahin, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 yıl önce vefat eden ağabeyi için dikilen bayrakla katılarak, ağa ağabeyinin anısını yaşatmaya devam ediyor.

"Edirne'yi unutamıyoruz"

26 yıldır Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katıldıklarını belirten Osman Şahin, "26 senedir biz buraya gelip gidiyoruz. Hüseyin Şahin'in kardeşiyim. Hüseyin Şahin 1999'da rahmeti gördü. Unutturmamak için onun adına her sene bu büyük bayrağı dalgalandırıyorum. Bu sene de bayrağımız dalgalanacak. Edirne'yi unutamıyoruz. Ailece bizde Edirne sevgisi var. Ağabeyimizi unutmuyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.

"Bayrağımız 30 Metreye 15 Metre"

Osman Şahin, abisi adına Kırkpınar güreşlerine getirdiği bayrağı güreş alanında dolaştırılmasının ardından Edirne Belediyesi'ne hediye edeceğini belirterek, "Bayrak 30 metreye 15 metre. Her sene olduğu gibi gezdiriyoruz. Başkanımıza da hediye edeceğiz. Bugün böyle yapacağım, başkanımıza hediye edeceğim" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum"

Şahin, 15 Temmuz demokrasi şehitlerini bir kez daha anacaklarını vurgulayarak, "Bayrağın bu sene farklı bir anlamı olacak bu yılın anlamı çok farklı. 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilere sağlık sıhhatler diliyorum. Onları unutturmamak için bizde burada bir şeyler yapacağız" diye konuştu.

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