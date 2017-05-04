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Kırkpınar’ın Pehlivanları 5. Kez Köyceğiz’de Karşılaşacak

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Kırkpınar’ın Pehlivanları 5. Kez Köyceğiz’de Karşılaşacak
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenecek geleneksel yağlı güreşler, 13 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenecek geleneksel yağlı güreşler, 13 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Köyceğiz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Şenliği kapsamında Kazancı Festival alanında Folklor ve Mehteran gösterisi ile başlayacak Yağlı Pehlivan Güreşleri "ne 13 kategoride 300 pehlivan katılacak. 22 hakem heyetinin görev yapacağı güreşlerde 3'de cazgır yer alacak.

Kırkpınar'ın seçkin pehlivanlarının katılacağı güreşlerin her sene olduğu gibi çekişmeli mücadelelere sahne olması bekleniyor.

Köyceğiz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Şenliği; 3 gün süresince, Hıdrellez Halk pikniği, geleneksel el sanatları sergisi, dünya ülkeleri milli kıyafetler sergisi, açık hava resim sergisi, Türk Halk Müziği koro konseri, şiir ve resim yarışması, Hacivat-Karagöz gösterisi gibi çeşitli etkinliklere sahne olacak.

Yağlı güreşlerin her sene olduğu gibi çekişmeli ve güzel mücadelelere sahne olacağını ifade eden Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, "İlçemizde her yıl olduğu gibi, bu yılda 13 Mayıs Cumartesi günü geleneksel yağlı pehlivan güreşlerimizi kazancı festival alanında yapacağız. Programda yer alan çeşitli etkinliklerinde kültür şenliğimize renk katacağını düşünüyorum. Bölge halkımızı güreşlerimize ve şenliğimize bekliyorum" dedi.

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