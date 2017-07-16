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Kırkpınar’ın Şampiyonu İsmail Balaban

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Kırkpınar’ın Şampiyonu İsmail Balaban
656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Antalya Elmalılı başpehlivan İsmail Balaban oldu.

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Antalya Elmalılı başpehlivan İsmail Balaban oldu. Akdeniz derbisinde rakibi Orhan Okulu'yu yenen İsmail Balaban, 4 yıl aradan sonra yeniden altın kemerine kavuştu.

Sarayiçi Er Meydanı'ndan 656'ıncısı gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanların final güreşleri tamamlandı. Kırkpınar şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele eden başpehlivanlardan 2013 birincisi İsmail Balaban, rakibi 2015 yılı birincisi Orhan Okulu'yu yenerek, altın kemerin bu yılki sahibi oldu.

Altın kemer, "altın" puanla geldi

655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final güreşine kalan Antalyalı başpehlivanlar İsmail Balaban ve Orhan Okulu'nun final müsabakasının ilk yarım saatlik bölümünde yenişme olmadı. Müsabakanın 10 dakikalık puanlama bölümünde Er Meydanı'nda yenişemeyen başpehlivanlar, "altın puan" bölümüne geçti. Yaklaşık 60 dakika süren zorlu mücadele Balaban, rakibi Okulu karşısında bir puan alarak, altın kemeri kazanan taraf oldu.

Kırkpınar'da altın kemer yolculuğu

2017 Kırkpınar Yağlı Güreşleri Şampiyonu Antalya Muratpaşa Belediyesi başpehlivanı İsmail Balaban, ilk turda Hakkı Aygün'ü, ikinci turda Osman Özgün, üçüncü turda ise geçen yılın başpehlivanı Recep Kara'yı yenerek çeyrek, finale çıkmıştı. Çeyrek final müsabakasında zorlu rakibi Salih Erinç'i geçerek, yarı finale çıkan Balaban, altın kemer yolculuğunda yarı finalde Hamza Köseoğlu'nu eleyerek finale çıktı. Finalde zorlu rakibi Okulu'yu yenerek, Kırkpınar tarihinde 2'inci birinciliğini kazandı.

2016 Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikincisi olan Antalya Döşemealtı Belediyesi Başpehlivanı Orhan Okulu da ilk turda Hüseyin Şahinal'ı, ikinci turda Arif Akın'ı, üçüncü turda ise Ünal Karaman'ı yenerek, çeyrek finale çıkmıştı. Çeyrek final müsabakasında zorlu rakibi Ali Gürbüz'ü geçerek, yarı finale çıkan Orhan Okulu, altın kemer yolculuğunda yarı finalde Şaban Yılmaz'ı elemiş ve adını finale yazdırmıştı. Final de rakibi Balaban'a yenilen Okulu, altın kemere veda etmiş oldu.

Kırkpınar’ın Şampiyonu İsmail Balaban

Kırkpınar’ın Şampiyonu İsmail Balaban

Kırkpınar’ın Şampiyonu İsmail Balaban

Kırkpınar’ın Şampiyonu İsmail Balaban

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