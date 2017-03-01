Kırkyamacılardan Kanser Hastalarına Sıcak Hediye

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, kırkyama kursiyerleri, kanser hastaları için şal ördü.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, kırkyama kursiyerleri, kanser hastaları için şal ördü.

Mudanya Kent Konseyi Sosyal ve Kültürel Çalışma Grubu bünyesindeki kırkyama kursuna katılan kadınlar, Bursa Kanserle Savaş Derneği'nin kemoterapi gören hastalar için yardım çağrısına ördükleri şallarla destek verdi. Her biri sevgi ile örülmüş şal, havlu, diz örtüsü gibi ürünlerden oluşan hediye kolilerini dernek yöneticilerine teslim eden Mudanyalı hanımların dayanışmasına Pendik Kent Konseyi Kadın Komisyonu Başkanı Şefika Yazıcı da ortak oldu. Bursa Kanserle Savaş Derneği aracılığıyla hastalara ulaştırılmak üzere çam sakızı çoban armağanı olarak Mudanya'da hazırlanan el emeği göz nuru paketler, Dernek Başkanı Reyhan Gökçen ve gönüllü ekibine teslim edildi.