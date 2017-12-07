Kırmızı Işık İhlali Kazaları Beraberinde Getirdi

Adıyaman'da Mobese kameralarının kaydettiği kazalarda kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı görüldü.

Adıyaman'da Mobese kameralarının kaydettiği kazalarda kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı görüldü.

Mobese kameraları tarafından kaydedilen kaza görüntülerinde kazalara kırmızı ışık ve trafik kurallarına uymayan sürücüler neden olduğu görülüyor.

Görüntülerin birisinde Polisevi karşısında bulunan tek yönlü kavşağa yasak olmasına rağmen tersten giren hafif ticari araç ile otomobil kavşakta karşı karşıya geldi. Otomobil bulvara çıktığı esnada bulvarda ilerleyen başka bir otomobil ile çarpıştı.

Hastane kavşağında meydana gelen kazada ise kırmızı ışığı beklemeyen bir sürücünün otomobiline başka bir otomobil çarptı.

Meslek Lisesi Kavşağında ise kırımızı ışığa aldırış etmeden ve yola bakmadan çıkan hafif ticari araca başka bir hafif ticari araç çarptı.