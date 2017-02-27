Kırsal Kalkınma İçin Çalışmalar Aralıksız Sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yerelde kırsal kalkınma toplantılarına Soma, Kırkağaç, Gölmarmara ve Demirci ilçelerinde toplantılar düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yerelde kırsal kalkınma toplantılarına Soma, Kırkağaç, Gölmarmara ve Demirci ilçelerinde toplantılar düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Manisalı üreticiye sağladığı desteğin yanı sıra ilçelerdeki kırsal kalkınmaya destek sağlayan kurumlarla da işbirliği sağlamak amacıyla toplantılar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Soma, Kırkağaç, Gölmarmara ve Demirci ilçelerinde görev yapan kurumların temsilcileriyle bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu. Özellikle Manisa'nın kırsal kesimlerinde üreticinin bilgilendirilmesi ve Büyükşehir Belediyesinin vereceği destekler açısından toplantıların önemli olduğuna dikkat çeken Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde tarım şehri Manisa'yı imkanlar ölçüsünde kalkındırmaya devam edeceklerini söyledi.