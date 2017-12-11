Kırsal Mahallelere 300 Adet Otobüs Durağı Monte Edildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından kırsal mahallelere 300 adet otobüs durağı montajı gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından kırsal mahallelere 300 adet otobüs durağı montajı gerçekleştirildi.

Şehir içi ulaşımda kalite, konfor ve güvenliği artırmak için bugüne kadar önemli çalışmalar gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, merkezde olduğu gibi kırsal kesimlere de yatırımlar yapmaya devam ediyor. Vatandaşların toplu ulaşım araçlarını beklerken, mevsimsel olumsuzluklardan etkilenmemeleri için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından kırsal mahallelere 300 adet otobüs durağı montajı gerçekleştirildi. Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, mahalle muhtarlarının talep ve görüşleri de dikkate alınarak, MOTAŞ ile Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı birimlerden Planlama Koordinasyon Şube Müdürlüğü ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün koordinesinde belirlenen durak yerlerinin montajının tamamlandığı belirtildi.

Buna göre Akçadağ'a 51, Arguvan'a 3, Battalgazi'ye 68, Darende'ye 44, Doğanşehir'e 12, Hekimhan'a 11, Kale'ye 8, Kuluncak'a 21, Pütürge'ye 6, Yazıhan'a 22, Yeşilyurt'a 54 olmak üzere toplam 300 adet sac durak kabin montajının yapıldığı kaydedildi.