Kırsal Turizm Kursiyerleri Kula’yı Gezdi

Manisa'nın Kula ilçesinde Kula Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kırsal turizm kursunu katılan kursiyerler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezerek...

Manisa'nın Kula ilçesinde Kula Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kırsal turizm kursunu katılan kursiyerler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezerek incelemelerde bulundu.

Kursiyerler eğitmenleri Ali Karataş önderliğinde Kula'nın merkezinde bulunan çukur çeşmeleri, tarihi camileri, el sanatları iş yerlerini, kiliseyi, Kula evlerini ve Kula'nın dar sokaklarını gezdi. Ardından Yunus Emre Türbesi'ni, Sandal Divlit Yanardağı'nı, peri bacalarını ve jeopark alanını gezen kursiyerler gezi ve incelemelerini tamamladılar. Kula Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Saracaloğlu, Kula'da ilk defa açılan kursa yoğun ilginin olduğunu, kurs katılımcılarının Kula'yı tanıtmada örnek teşkil edeceğini söyledi.