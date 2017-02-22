Kırsaldaki Öğrencilere Geri Dönüşüm Bilinci Aşılandı

Şehitkamil Belediyesi, Akçaburç Ortaokulu ve İlkokulu öğrencilerine yönelik "Atık Yönetimi ve Çevre" konulu eğitim semineri verdi.

Şehitkamil Belediyesi, Akçaburç Ortaokulu ve İlkokulu öğrencilerine yönelik "Atık Yönetimi ve Çevre" konulu eğitim semineri verdi. MÖP Çatan ve Şehitkamil Belediyesi'nde görevli çevre eğitmeni, seminere katılan öğrencilere Geri Kazanım Projesi "MÖP" hakkında bilgi aktardı.

Geri Kazanım Projesi "MÖP" projesiyle çevreyi daha temiz bir hale getirmek, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve insanları bu konuda bilinçlendirmek için harekete geçen Şehitkamil Belediyesi, çocuklara çevre bilincini aşılamak adına okullarda çalışma başlattı. Şehitkamil Belediyesi, çevre duyarlılığı ve geri dönüşümün önemine ilişkin öğrencilere yönelik, "Atık Yönetimi ve Çevre" konulu eğitim seminerleri veriliyor. Akçaburç Ortaokulu ve İlkokulu'nda düzenlenen seminerde Şehitkamil Belediyesi'nde görevli çevre eğitmeni Merve İmamoğlu, öğrencilere çevre duyarlılığı hakkında bilgiler verdi. Öğrencilerle bir araya gelen MÖP Çatan ise özel kostümü, sempatik hareket ve tavırlarıyla kısa süre içinde öğrencilerin sevgisini kazandı. MÖP Çatan, öğrencilere geri dönüşümün önemini anlattıktan sonra "atık yönetimi ve çevre" hakkında bilgiler verdi. MÖP Çatan, MÖP ile çöpün farkını anlatarak, öğrencilerden MÖP'leri MÖP kutusuna, çöpleri de çöp kutusuna atmalarını istedi. Program sonunda öğrencilere MÖP Geri Kazanım Projesi kapsamında geri dönüştürülen atıklardan üretilen not defteri, tükenmez kalemden oluşan "eğitim seti" ile cetvel silgi, kalem, kalemtıraştan oluşan "kırtasiye seti" dağıtıldı. MÖP Geri Kazanım Projesi ile bağlantılı hayata geçirilen Yeşeren Kalemler Projesi kapsamında elde edilen "yeşeren kalem" de öğrencilere hediye edildi.

"Sosyal projeler okulumuz için çok iyi oluyor"

Öğrencilere verilen bu tür eğitimlerin onların geleceğine de katkı sunacağını dile getiren Sınıf Öğretmeni Sevgi Çoban, "Öncelikle Şehitkamil Belediyesi'ne bugün okulumuzda böylesine anlamlı bir projeyi öğrencilerimize aktardıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu tür sosyal projeler, okulumuz için çok iyi oluyor. Öğrencilerimiz, almış oldukları bu eğitimlerle hem çöp konusunda hem de MÖP konusunda daha iyi bilgi sahibi oldu. Öğrencilerimiz, artık bundan sonra çöplerini çöp kutusuna möplerini de möp kutusuna atacak. Öğrencilerimizin almış oldukları bu eğitimler onların geleceğine de büyük katkılar sunacağına eminim" şeklinde konuştu.

"Çevremizi temiz tutarak, çöpleri ve möpleri ayıracağız"

Çevre eğitimi ve geri dönüşüm hakkında bilgiler alan öğrenciler, bu tür seminerlerin kendileri açısından olumlu olduğunu söyledi. Öğrenciler, "Şehitkamil Belediyemizden çevre eğitimi ile ilgili eğitmenler gelerek, bizlere çevre duyarlılığı ve geri dönüşüm kapsamında önemli bilgiler verdiler. Özellikle geri dönüşüm kapsamında kurulan MÖP projesi hakkında eğitici bilgiler aldık. Plastik, cam, karton, kağıt gibi materyallerin geri dönüşüme kazandırılması konusunda bilgi sahibi olduk. Bundan sonra bizlerde çevremizi temiz tutarak, çöplerimizi ve möplerimizi ayıracağız. MÖP Çatan ise bizlere geri dönüştürülen atıklardan üretilen "kırtasiye seti" ve yeşeren kalem dağıttı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.