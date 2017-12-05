Kırşehir Emniyeti ‘Alo 140 Terör Hattı’ Kurdu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşın terör olaylarına karşı duyarlılığının arttırılması için...

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşın terör olaylarına karşı duyarlılığının arttırılması için "alo 140 terör hattı'nın kullanılmasının önemi anlatıldı.

Terör olaylarının aydınlatılması için Emniyet Müdürlüğünden yazılı yapılan açıklama şöyle:

"Terör olaylarının aydınlatılması önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik alınan ihbarlar terör olaylarının da aydınlatılmasında büyük katkı sunmakta.

Etkin ve kararlı şekilde yürütülen terörle mücadele kapsamında yapılan ihbarlar sonucunda birçok terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. İhbarların doğruluğu da birçok terör eylemini engellemiştir.

Terörle mücadele kapsamında vatandaş ihbarına ilişkin mevcut ihbar yollarının dışında "alo 140 terör ihbar hattı" da kurulmuştur. Kamuoyu ihbar hatları ile birlikte kamu spotlarıyla da uyarılmaktadır"