  • BIST 105.726
  • Altın 158,883
  • Dolar 3,8735
  • Euro 4,5946
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 14 °C

Kırşehir Emniyeti ‘Alo 140 Terör Hattı’ Kurdu

» »
Kırşehir Emniyeti ‘Alo 140 Terör Hattı’ Kurdu
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşın terör olaylarına karşı duyarlılığının arttırılması için...

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşın terör olaylarına karşı duyarlılığının arttırılması için "alo 140 terör hattı'nın kullanılmasının önemi anlatıldı.

Terör olaylarının aydınlatılması için Emniyet Müdürlüğünden yazılı yapılan açıklama şöyle:

"Terör olaylarının aydınlatılması önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik alınan ihbarlar terör olaylarının da aydınlatılmasında büyük katkı sunmakta.

Etkin ve kararlı şekilde yürütülen terörle mücadele kapsamında yapılan ihbarlar sonucunda birçok terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. İhbarların doğruluğu da birçok terör eylemini engellemiştir.

Terörle mücadele kapsamında vatandaş ihbarına ilişkin mevcut ihbar yollarının dışında "alo 140 terör ihbar hattı" da kurulmuştur. Kamuoyu ihbar hatları ile birlikte kamu spotlarıyla da uyarılmaktadır"

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsun’da Kaçak Sigara Operasyonu: 4 Gözaltı05 Aralık 2017 Salı 12:33
  • Telefon Dolandırıcıları Günlük Kiralık Evde Yakalandı05 Aralık 2017 Salı 12:33
  • İzinsiz Drone Uçuran Şahsa İdari Para Cezası Kesildi05 Aralık 2017 Salı 12:33
  • Van’daki Eğlence Yerleri Denetlendi05 Aralık 2017 Salı 12:28
  • Kadın Hakları Gününde Kadın Cinayeti05 Aralık 2017 Salı 12:23
  • Bilecik’te 4 Katlı Bir Evin Çatı Katında Çıkan Yangın Korkuttu05 Aralık 2017 Salı 12:18
  • Güvenli Eğitim Uygulaması Yapıldı05 Aralık 2017 Salı 12:18
  • Diyarbakır’da Sivil Askeri Araç İle Ticari Taksi Çarpıştı: 2 Yaralı05 Aralık 2017 Salı 12:18
  • Nevşehir’de Aranan 2 Kişi Yakalandı05 Aralık 2017 Salı 12:18
  • Samsun’da Bylock’tan 13 Kişi Adliyeye Sevk Edildi05 Aralık 2017 Salı 12:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti