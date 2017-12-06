Kırşehir Şiddetli Rüzgarın Ardından Kara Teslim Oldu

Kırşehir'de öğlen saatlerinde başlayan kar yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Kırşehir'de öğlen saatlerinde başlayan kar yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Sabah saatlerindeki şiddetli rüzgar, etkisini öğle saatlerinde kara çevirdi. Kar yağışının şiddetini arttırması şehirde farklı görüntülere sahne oldu. Kırşehir Belediyesi karın şiddetini artırması ihtimaline karşı şehir merkezinde tedbirlerini alırken, karayolları ve İl Özel İdaresi de trafiğin aksamaması ve köy yollarının kapanmaması için ekiplerini hazır halde bekletiyor.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada da, yağışın şiddetini arttıracağı belirtilirken, gece saatlerinde olması muhtemel don olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.