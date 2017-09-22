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Kırşehir’de Taciz İddiasına Tutuklama

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Kırşehir’de Taciz İddiasına Tutuklama
Kırşehir'de kadınları takip ettikten sonra tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı.

Kırşehir'de kadınları takip ettikten sonra tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ablasının uğradığı taciz sonrası emniyete şikayette bulunan H.D.'nin ifadeleri doğrultusunda polis ekipleri başlattığı çalışmalar sonucu, 3 kadını taciz eden M.G.'ye ulaştı. Verilen ifadeler sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda tacizci olduğu ileri sürülen M.G. yakalanarak gözaltına alındı. M.G., tacize uğrayan kadınlar tarafından da teşhis edildi.

Farklı mahallelerde K.D., E.M.E., ve E.D.,'yi apartman girişlerinde taciz ettiği belirtilen M.G., Emniyette alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı adli birimlerce tutuklanarak E-Tipi cezaevine gönderildi.

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