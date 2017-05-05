Kırşehir’deki Fetö Operasyonunda 4 Tutuklama

Kırşehir'de FETÖ soruşturması kapsamında örgütün emniyetteki mahrem imam yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kırşehir'de FETÖ soruşturması kapsamında örgütün emniyetteki mahrem imam yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasına yönelik Ankara merkezli soruşturmanın Kırşehir ayağında gözaltına alınan Ö.Ç, C.Ç,T.A. ve M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Zanlılar, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ üyeliği ve örgütün yazışma programı Bylock kullandıkları gerekçesiyle tutuklanarak E-Tipi cezaevine gönderildi.