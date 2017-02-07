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Kırşehir’den Halep’e Dokuz Tır Yardım Yola Çıktı

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Kırşehir’den Halep’e Dokuz Tır Yardım Yola Çıktı
Kırşehir'de Valiliğin katkıları ile başlatılan "Kırşehir Halep'e sahip çıkıyor" kampanyasında hazırlanan dokuz Tır dolusu yardım malzemesi dualarla...

Kırşehir'de Valiliğin katkıları ile başlatılan "Kırşehir Halep'e sahip çıkıyor" kampanyasında hazırlanan dokuz Tır dolusu yardım malzemesi dualarla yola çıktı.

Kırşehir Valiliği önünde düzenlenen tören ve yapılan Ahi Duası ile toplanan yardım malzemeleri uğurlandı.

Toplanan yardımlarla ilgili olarak konuşan Vali Necati Şentürk, Suriye'deki mazlum milletlere yardım eden en önemli devletlerden bir tanesinin Türkiye olduğunu söyledi.

Vali Necati Şentürk, "Yapılan küçük yardımların dahi kıymeti çok büyüktür. Ahilere cömert olmak yakışır ve Kırşehir bu cömertliği her düzenlenen kampanyada göstermiştir. Halep gönül yaramız ve unutulmaz bir isimdir. Halep bin yıldır, Türk yurdu."dedi.

Avrupalıların bölgede yaşanan savaşı görmediklerini de anlatan Vali Necat Şentürk, "Avrupa insan hakları diyor, hukuk diyor, ama hiçbir şey yapmıyor. Belki de Müslümanlar öldükçe kıs kıs gülüyorlar. Dökülen Müslüman kanı ölen Müslüman perişan olan Müslüman ama kimsenin umurunda değil ama yaşanan dram bir ülkenin umurunda o ülke ise Türkiye. Tarih boyunca Hristiyan, Müslüman kim olursa olsun Türkler mazlum milletlerin yanında daima olmuştur."diye konuştu.

Toplanan yardımların ilk bölümü olan 9 Tır yardım malzemesi Kilis Elbey İlçesi Çobanbey sınır kapısında AFAD görevlileri tarafından teslim edilecek. Başlatılan "Kırşehir Halep'e sahip çıkıyor" kampanyası ise devam ediyor.

Kırşehir’den Halep’e Dokuz Tır Yardım Yola Çıktı

Kırşehir’den Halep’e Dokuz Tır Yardım Yola Çıktı

Kırşehir’den Halep’e Dokuz Tır Yardım Yola Çıktı

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