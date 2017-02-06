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Kış Ayında Romantizmin Azalması Çiçek Satışlarını Vurdu

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Kış Ayında Romantizmin Azalması Çiçek Satışlarını Vurdu
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Psikiyatrist Dr. Sevim Hacıarifoğlu Tolunay, kış aylarında romantizmin düşmesiyle birlikte çiçek satışlarının...

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Psikiyatrist Dr. Sevim Hacıarifoğlu Tolunay, kış aylarında romantizmin düşmesiyle birlikte çiçek satışlarının olumsuz etkilendiğini söyledi.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Psikiyatrist Dr. Sevim Hacıarifoğlu Tolunay, ergen ve yetişkinlerin yanında evli çift veya ilişkiler üzerine hizmet veren bir psikolog olduğunu söyledi.

İlişkilerde yaşanan her sorunun farklı olduğuna değinen Tolunay, iletişim bozukluğunun önde gelen nedenler arasında yer aldığını belirtti.

Eşlerin birbirine karşı ilgisizliği ve sorumsuzluğunun ardından duyarsızlık başladığı dile getiren Tolunay, " Karşıdan bekleyen bir tavır görüyoruz. Bu çiftlerin ilişkileri hem sıkıntılı hem de bitmeye daha yakın" dedi.

Zamanla Romantikliğin azaldığını kaydeden Tolunay, " Kış ayları biraz daha insanların depresif modda olduğu dönemler. Güneş ışığı daha az ve bu vücuttaki bazı maddelerin düzeylerini azaltıyor. Buda bizi daha isteksiz ve enerjisi düşük duruma düşürüyor. Bu durum ilişkilere de yansıyor. Bireyde ilgi istek kaybı, çevresindeki arkadaşlarına, akrabalarına, eşine karşı oluyor. İlişkisini kurtarmak istemeyen kişi ne yapacak bir çiçeği bile almaktan kaçınacak. Buda çiçek satışlarını olumsuz etkileyecek "dedi.

"Küçük jest"

Kadınların her zaman çiçek hediyesinden hoşlandıklarını dile getiren Tolunay," Belki küçük bir hediye ama anlamı büyük. Küçük jestler yapmak zaman ayırıp konuşmak, paylaşımcı olmak ilişki için olumlu olacaktır. "Nasıl olsa işe yaramaz" düşüncesi içinde olmamamız gerekir.

"Kış ayında romantizm düşmesi yaşanıyor"

Tolunay şöyle konuştu:" Kış denince akla, kar soğuk yağmur, uzun geceleri ve sabah yapılan tembellikler akla geliyor. Bu aylarda insanlar hiçbir şey yapmak istemiyorlar. Hatta akşama kadar evin içinde dolaşanlar var. Bu durum ilişkilere de olumsuz yansıyor. Çiftler bu ilgisizlik ve alakasızlık sonucu birbirlerine daha az hediye almaya başlıyorlar. Jestler ve sürprizler azalıyor. Romantizm azalması yaşanıyor. Bu durumda kadınlar için en küçük ama değerli hediyelerde olan çiçek satışlarını olumsuz etkiliyor. Küçük bir hediye belki ama kadınların beklediği, "Eşim beni anlasın, dinlesin bana sevdiğini göstersin" oluyor. Erkek bazen bunun işi yaramayacağını düşünebiliyor. Küçücük bir çiçekten ne olacak diye düşünebiliyor. Belki küçük ama çok işe yarıyor ve mucizeler oluşturabiliyor. Bir tane çiçeği eşimize çok görmeyelim. "

"Kışın romantizm etkileniyor"

Çiçek satıcısı Çağla Yağmurcu, kışın insanların daha çok kabuğuna çekildiğini belirterek, " Özel günlerde yaza doğru başlıyor. Düğünlerde sıcak aylarda oluyor. Güneşli ortamda çiftler birbirlerine daha fazla vakit ayırıyor. Çiçek satışları yazın daha fazla, kış ayında düşük. Bu durumda romantizmi etkiler doğal olarak" diye konuştu.

"Kış mevsimi etkiliyor"

Çiçek satıcısı Soner Yücetürk, kış mevsimi olmasından dolayı işlerinde bir düşüş olduğunu söyledi.

Yazın çiçek satışlarının daha çok olduğunu dile getiren Yücetürk, "Aslında romantiklik noktasında yaz kış ayırt edilmemesi gerekir. Yazın nasılsa kışında sevgi ve ilgi devam etmelidir" dedi.

Kış Ayında Romantizmin Azalması Çiçek Satışlarını Vurdu

Kış Ayında Romantizmin Azalması Çiçek Satışlarını Vurdu

Kış Ayında Romantizmin Azalması Çiçek Satışlarını Vurdu

Kış Ayında Romantizmin Azalması Çiçek Satışlarını Vurdu

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