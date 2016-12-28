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Kış Aylarında Kapalı Alanlardan Uzak Durun

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Kış Aylarında Kapalı Alanlardan Uzak Durun
Uzmanlar, kış aylarında enfeksiyondan korunmak için kalabalık ve kapalı alanlardan uzak durulmasını tavsiye ediyor.

Uzmanlar, kış aylarında enfeksiyondan korunmak için kalabalık ve kapalı alanlardan uzak durulmasını tavsiye ediyor.

Kış aylarında genellikle üst ve alt solunum yollarını etkileyen virüslerin yaygın şekilde görüldüğünü ve bu mevsimde birkaç kez salgın şeklinde ortaya çıkabildiğini ifade eden Özel Esentepe Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Mustafa Fevzi Özsoy, bu dönemde karşılaşılabilecek nezle, grip, zatürre gibi hastalıklara karşı alınabilecek tedbirler hakkında vatandaşları uyardı. Soğuk havaların kendini günden günde hissettirmesiyle birlikte vücudun bağışıklık sisteminin zayıfladığını ifade eden Özsoy, "Kalabalık şehirlerde kapalı alanlar, okullar ve alışveriş merkezleri gibi ortamlar, enfeksiyonun yayılması için en uygun alanlardır. Özellikle kış aylarında en sık görülen nezle, genelde virüslerin sebep olduğu 2 ile 4 gün süren, hafif ateş, burun akıntısı, burun tıkanıklığının eşlik ettiği bir süreçtir. Sıvı desteği, ateş düşürücü ve akıntı azaltıcı birtakım ilaçlar ve istirahatle gerilemesi beklenir" dedi.

Grip aşısının öneminden bahseden Dr. Mustafa Fevzi Özsoy, "Grip daha ağır seyirlidir. Ateş, halsizlik, kas ağrısı, öksürük daha fazla görülür. Grip olan birinden doğrudan bulaştığı gibi grip olan kişinin temas ettiği yerlerden de bulaşabilir. Grip iyileşemezse alt solunum yollarını tutabilir. Başka hastalığı olan kişilerinin durumlarını kötüleştirebilir. Bu sebeple risk grubunda olan hastaların grip aşısı olması lazım" diye konuştu.

Özsoy, kapalı ve kalabalık alanların ziyaret edilmemesi, evlerin sık sık havalandırılması, günde 1-2 saat açık alanda kalma, el yıkamaya özen gösterilmesi gibi basit tedbirlerle gripten korunmanın mümkün olduğunu söyledi.

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