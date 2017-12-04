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Kış Depresyonu Abur-cubur Tüketimini Arttırıyor

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Kış Depresyonu Abur-cubur Tüketimini Arttırıyor
Havaların soğumasıyla birlikte metabolizmanın kendini koruma altına almak için enerji harcamak istemediğini ve yağ dokusunu korumayı tercih ettiğini belirten...

Havaların soğumasıyla birlikte metabolizmanın kendini koruma altına almak için enerji harcamak istemediğini ve yağ dokusunu korumayı tercih ettiğini belirten Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, kış depresyonunun abur cubur tüketimini artırarak kilo alımına neden olduğunu söyledi.

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, "Bu nedenle sürekli yeme hissi, özellikle de basit karbonhidrat içeren tatlı, şekerli, hamur işi gıdalara yönelim artar. Gecelerin uzaması, hareketin azalması, evde geçirilen zamanın artması da eklenince abur cubur tüketimi iyice artar ve kış aylarında belirgin kilo artışı gözlenir. Genellikle kış aylarında birçok kişide gözlenen depresyon halinin artması da yeme eğilimini artırır. Abur cubur tüketimini azaltmak için yeme sıklığı ve saat düzenine çok dikkat edilmeli. Uzun süren açlıkta, kan şekeri düzensizliği olarak tatlı ve karbonhidratlı gıda tüketimi artar. Kan şekerini dengede tutarak üç saati geçmeyecek şekilde ana ve ara öğünlerimizi ayarlarsak besin tüketimimizi daha ölçülü seviyede tutabiliriz" dedi.

Basit karbonhidratlı gıdaların (tatlı, şeker, hamur işi, gofret, biksküvi vb) kan şekerinde ani değişiklikler oluşturarak daha fazla tatlı isteğine sebep olabildiğini ifade eden Küçük, "Onların yerine kompleks karbonhidratlı gıdaları (tam tahıllı ürünler, yulaf ezmesi, kuru meyveler, kepekli bisküvi, krakerler vb) tercih ederek, hem şeker-insülin seviyesini ayarlayabilir hem de daha az yağ ve kalori almış oluruz. Tatlı grubundan ayva veya elma tatlısı gibi az şekerli olanları tercih edin. Hazır gıda ve abur cuburlar yerine, ev yapımı az yağlı kekler, az yağlı süt ile meyve karışımları, taze meyve ile yoğurt karışımları, yağsız patlamış mısır, kuru meyveli gevrekler, meyve tatlıları, 5-6 tane kestane ve taze meyve suyu gibi gıdaları tercih etmeliyiz" diye konuştu.

"Kuruyemiş yerine kestane tüketin"

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, "Az yağlı meyveli yoğurtlar, diyet süt ile beraber kuru meyveli tahıllı ürünler, kuru meyveler, az şekerli meyve tatlıları, yağsız sütün içine tarçın ve bal katarak hazırlanmış içeceklerin tercih edilmesi; kilo almamızı engelleyeceği gibi atıştırma isteğimizi de yatıştırır. Haftada 2 gün 1 su bardağı boza ya da salep tüketebilirsiniz. Asitli ve kolalı içecekler yerine taze sıkılmış meyve suları, sade soda, meyve çayları, ayran, süt ve su tüketiminin artırılması kalsiyum ve vitamin almamızı sağlarken, sıvı tüketimine de artırmış olur. Kuruyemiş grubu içerisindeki Omega 3 yönünden zengin olan 5-6 kavrulmamış fındık, kavrulmamış badem veya 2 tam ceviz tüketilebilir. Yağ içeriği ve kalorisi diğer kuruyemişlere nazaran en az olan beyaz veya sarı leblebiden 1 -2 çay bardağı tüketilebilir. Kuru yemiş yerine yağsız patlatılmış 1 su bardağı mısır veya en fazla 5 kestane tüketilebilir" açıklamalarında bulundu.

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