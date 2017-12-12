Kış Güneşinin Tadını Çıkardılar

Yurdun doğusundan soğuk ve yağışı hava etkili olurken, Tokat'a soğuk hava yerini güneşli havaya bıraktı.

Yurdun doğusundan soğuk ve yağışı hava etkili olurken, Tokat'a soğuk hava yerini güneşli havaya bıraktı.

Tokat'ta kış ayında vatandaşlar hava sıcaklıklarının 10 dereceye kadar yükselmesi sonucu güneşin keyfini çıkardı. Vatandaşlar adeta yazdan kalma günde park ve bahçelere akın etti. Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde banklara oturan vatandaşlar sıcak havada sohbet etme imkanı buldu. Sıcak havayı fırsat bilen engellilerde güneşli havada çaylarını yudumladı.