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Kış Lastiği Kullanım Zorunluluğu Başladı

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Kış Lastiği Kullanım Zorunluluğu Başladı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Aralık tarihinden itibaren kış lastiği kullanım zorunluluğu başladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Aralık tarihinden itibaren kış lastiği kullanım zorunluluğu başladı.

1 Nisan 2018'e kadar devam edecek olan kış lastiği zorunluluğu ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"09.02.2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 687 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesiyle, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa, 65 nci maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 65/A maddesine dayanılarak hazırlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği 01.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin İkinci Bölüm Usul ve Esaslar Başlıklı 5. Maddesinde Kış Lastiği Zorunluluğu ile ilgili olarak "Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğu, İl Sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak Valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır. Valilikler kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve/veya sonrasında 1'er ay arttırabilir" hükmü bulunmaktadır. İlimizdeki iklim şartları da göz önünde bulundurularak İl ve İlçe merkezlerinde kış lastiği uygulamasının, ilimizde her yılın 01 Aralık ile takip eden yılın 01 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık süre içerisinde, hava şartlarının olumsuz seyretmesi halinde ise belirtilen tarih aralığının 1 ay öncesi ve/veya sonrasında 1'er ay arttırılarak uygulanmasına geçilmiştir."

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