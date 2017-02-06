Kış Ortasında Sıcak Asfalt

Hizmet maratonunu hem kırsalda hem de kent merkezinde sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi, yol yapımı, asfaltlama, büyük onarım ve küçük onarım çalışmalarını...

Hizmet maratonunu hem kırsalda hem de kent merkezinde sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi, yol yapımı, asfaltlama, büyük onarım ve küçük onarım çalışmalarını kışın güneşli günlerinde yoğunlaştırdı. Geçen yıl 7 milyon 500 bin metrekare asfalt yol yaparak, kentin dört bir yanında ulaşım hizmetlerini iyileştiren Adana Büyükşehir Belediyesi, son olarak Seyhan'da İbo Osman Caddesi'ni, Yüreğir'de Kışla Caddesi'ni otoyol standartlarına kavuşturdu.

Kent merkezinde trafik yükünü sırtlayan projeleri peş peşe hayata geçiren, altgeçit, köprü ve yeni bulvarlarla hemşehrilerine rahat nefes aldıran Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda çalışma yürüten Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yol İşleri Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçesi Sümer ve Yeşilyurt mahallelerinden geçen İbo Osman Caddesi'nde de çalışma yaptı. Kısa süre önce aynı bölgedeki Karafatma Caddesi'nin bir kilometrelik bölümünde 10 metre genişliğinde, 2 bin 500 ton sıcak karışımlı bitümlü asfalt kaplama yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İbo Osman Caddesi'nin 500 metrelik bölümünü de iyileştirdi. İbo Osman ve Karafatma Caddesi'nin birleşiminden Gülek Camii'ye kadar olan kısımda şiddetli yağmur yağdığı zaman yaşanan sıkıntılara son vermek amacıyla frezeli makinelerle eski asfalt sökülerek yol seviyesi düşürüldü. Bu güzergahtaki yağmur suyu ve kanalizasyon hatları da gözden geçirilip, ihtiyaç duyulan yerler yenilendi. Daha sonra 10 metre genişliğindeki yola finisherlerle bin 250 ton sıcak karışımlı bitümlü asfalt döküldü.

Kışla Caddesi'ne otoyol standardında asfalt

Yol İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir'de ise inşaatı tamamlanma aşamasına gelen yeni Adliye Sarayı'na ulaşım sağlayacak Kışla Caddesi'nde asfaltlama çalışması yaptı. Türkiye'nin en büyük üçüncü adliye binası olma özelliği taşıyan 7 katlı Adana Adliye Sarayı'nın önünden geçen Kışla Caddesi'nde yoğunlaşan yol işçileri, 20 metre genişliğindeki çift yönlü yolu asfaltla kapladı. Kazım Karabekir Mahallesi ve Kışla Mahallesi sakinleri, yol hizmetinden dolayı memnuniyetlerini ifade etti. Vatandaşlar, "Başkanımız Hüseyin Sözlü, fedakar personeli ve güçlü makine parkıyla gece, gündüz demeden Adana halkının yaşam standartlarını yükseltmek için ter döküyor. Yol medeniyettir anlayışıyla ulaşım hizmetlerini iyileştirmek için tüm imkanlarını seferber eden Başkanımız Hüseyin Sözlü'ye teşekkür ediyoruz" dediler.