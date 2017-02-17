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Kış Sezonu İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor

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Kış Sezonu İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor
Ceylanpınar Belediyesine Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı haşere ile mücadele çalışmaları ilçe genelinde devam ediyor.

Ceylanpınar Belediyesine Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı haşere ile mücadele çalışmaları ilçe genelinde devam ediyor.

Sağlık İşleri Müdürü Servet Ekin, ilaçlama çalışmalarının ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde devam ettiğini söyledi. İlaçlama çalışmalarının Larva ve Uçkun mücadelesi olarak iki aşamalı olduğunu ifade eden Ekin, "Öncelikle Larva ile mücadele çalışmalarına başladık. Havaların ısınmasıyla beraber Uçkun mücadelesine başlayacağız. İlaçlama çalışmaları kapsamında özellikle katı atık vahşi depolama bölgesi, ilçemizin ortasında geçen Antep deresi, logarlar, çöp konteynırları, su birikintileri ve mazgallarda ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Çalışmalar periyodik olarak mevsimlere bağlı dönemsel sürdürüldüğünü ifade eden Ekin, "İlaçlama çalışmalarıyla halkımızın yaz ve kış aylarında haşerelerin zararlı etkilerinde korunmaları, hastalıkların önüne geçilmesini hedeflemekteyiz" diye konuştu.

Kış Sezonu İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor

Kış Sezonu İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor

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